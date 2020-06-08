ريهام حجاج تعلق على زواجها من طليق ياسمين عبدالعزيز ووصولها للبطولة بسببه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن زواجها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، طليق النجمة ياسمين عبدالعزيز، قائلة إنها لم تُذنب في حق أحد، مردفة أنه لا أحد من المقربين منها أذنب في حق أحد أيضًا.

وأضافت ريهام حجاج في تصريحات متلفزة أن الزواج قسمة ونصيب، ولا يحق لأحد أن يختار للآخر من سيعيش معه، لافتة إلى أن الكثيرين ينفصلون ويتزوجون، مرجعة حظها السيء في الحديث عن هذه الزيجة إلى أنها جاءت في عصر السوشال ميديا.

وعن اتهام البعض لها بأن زواجها من محمد حلاوة هو السبب وراء تصعيدها للبطولة المطلقة من خلال مسلسلين، قالت إنها تمارس مهنة التمثيل قبل معرفتها بمحمد حلاوة منذ 9 سنوات، بينهم 5 سنوات كانت تقوم فيها بدور البطلة أمام بطل الفيلم أو المسلسل الذي تشارك فيه، متابعة: "أنا طول عمري بطلة واشتغلت مع أهم نجوم مصر".

وواصلت ريهام حجاج قائلة إنها لم تخرج من بيتها لتقيم احتفالية في الجونة لنجاح مسلسلها "لما كنا صغيرين" وتتسبب في إصابة مئات الأشخاص بفيروس كورونا بسبب التجمع، موضحة أنه لا يوجد تهريج في أمر التعامل مع كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لأن الأمر يمس صحة المواطنين.

وأوضحت ريهام حجاج أنها لم تخرج من منزلها بالقاهرة، وعندما خرجت كان في منزل آخر مع أسرتها وليس بغرض الحفل، مستطردة: "الإصابة التي تعرض لها الفنان كريم قاسم لم تكن في مسلسلها الرمضاني بل كانت بعدها لأنه أنهى تصوير مشاهده مبكرًا".

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وأوضحت ريهام حجاج أن نجاح مسلسل "لما كنا صغيرين" يحملها مسؤولية أكبر تجاه الجمهور بسبب العمل المقبل الذي تشارك به، لافتة إلى أنها تقرأ حاليا سيناريو جديدا، وأضافت أنه طالما كان هناك ورق جيد ستظهر بشكل دائم للجمهور.

وأكدت أن الشائعات التي تطالها تلقى رواجها بسبب عدم خروجها للرد، لافتة إلى أن السبب في ذلك وجود بعض من يسمون أنفسهم صحفيين وهم لا ينتمون للنقابة يقومون بكتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فتلقى رواجها وبالتالي يتم نقلها للمواقع الإخبارية.

يُذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين ونبيل عيسى وهاني عادل وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي وأشرف زكي وحسن عبد الله وعبد الرحيم حسن وعماد رشاد وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.