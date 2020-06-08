مايا دياب تعايد راغب علامة… وهكذا وصفها الأخير

بمناسبة عيد ميلاده، وجهت النجمة مايا دياب معايدة خاصة للسوبرستار راغب علامة الذي احتفل بعيده وسط عائلته، بالاضافة الى تلقيه الآلاف من رسائل المعايدة التي وجهت له عبر مواقع التواصل.

وكتبت مايا دياب: “وُلد نجم اجتهد على هذه النجومية واستمراريتها، والوحيد الذي استطاع أن يستمر بنجوميته ويكبرها يوماً بعد يوم… السوبرستار الذي لا يشه احداً.. كل عام وانت ناجح اكثر ومع عائلتك الجميلة وتحقق كل الذي تتمناه”.

راغب علامة رد على تغريدة مايا ووصفها “بنجمة مضواية” وقال: “شكراً من القلب عزيزتي مايا، أشكر كميّة المحبّة التي في قلبك.. وانت أيضاً تتكلمين بأصلك”. وختم قائلاً: “وان شاء الله بتضّلي أحلى نجمة مضواية على قلوبنا”.

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