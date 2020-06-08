جومانا مراد كنت وش السعد على يسرا.. وتوجه نصائح جمالية للسيدات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، كواليس مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، ولاقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة لدى الجمهور.

وقالت جومانا في مقطع فيديو خصت به موقع "فوشيا": "مكنتش أتوقع ردود فعل الجمهور على المسلسل، الناس حبوا المسلسل أوي وحبوا شخصية وشيرين اللي كنت بلعبها وتفاعلوا وتعاطفوا معاها جدًا وده شيء أسعدني".

وأضافت: "المسلسل طلع تريند أكتر من مرة وشخصيتي كمان طلعت تريند وكنت مبسوطة أوي، خصوصًا إني بذلت مجهود كبير في التصوير".

وعن أصعب مشاهدها في المسلسل، قالت جومانا: "كان في مشاهد كتير صعبة، منها مشهد مسح الدم، ومشهد قتل هشام، ومشهد يسرا اللي هي سمتني فيه، ومشاهدي في السجن، كل المشاهد دي أرهقتني وكانت صعبة جدًا لإنها أخذت وقت كبير في التحضير".

وأردفت: "مشهد القتل خد وقت كبير في التصوير، لإنه كان في أكثر من يوم وأكثر من مكان، فإنك لازم تكون في نفس الحالة النفسية في أكثر من مرة ده شيء مرهق جدًا".

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وواصلت مراد: "كون إن الشخصية كانت مدمنة، ده كان بيخليني في حالة عصبية صعبة علشان أقنع الناس إن هي شخصية مدمنة، والحمدلله إن ربنا كرمني واشتغلت مع يسرا، لإن حبيبتي وأختي على المستوى الشخصي، وكنت سعيدة جدًا إني معاها في رمضان، والحمدلله إني كنت وش الخير عليها والمسلسل نجح".

واستطردت: "يسرا وشها حلو على الناس كلها وكواليسها أكتر من رائعة، وبتحب الناس كلها وبتحب إن كل الناس يبقوا منورين حواليها".

وعن أزيائها في المسلسل، قالت: "الاستايليست مي جمال بشكرها جدًا لإنها عملت ستايل لشخصية شيرين الناس كلها حبوه، وكان مقنع وعجب الناس".

وعن نصائحها للسيدات للحفاظ على جمالهن، قالت: "ناموا كويس وكلوا كويس، وريحوا دماغكم واشربوا مياه كتير وخلوا قلبكم صافي من جوة ومتشلوش من حد".

وعن الإجراءات الاحترازية في التصوير بسبب كورونا، قالت: "كنا تحت ضغط نفسي كبير، بس خدنا كل سبل الوقاية، وكل الناس كانوا لابسين كمامات وفي تعقيمات وفي النهاية ربنا هو الحافظ".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" كان بطولة كوكبة من النجوم أبرزهم يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وخالد أنور وخالد سرحان وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وهو من إنتاج شركة العدل جروب.