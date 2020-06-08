هالة صدقي: مسلسلات الـ30 حلقة أصبحت ماسخة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، على الضجة التي أحدثها البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "ليه لأ"، بطولة النجمة الشابة أمينة خليل، تزامنًا مع عرض الحلقات الأولى على المنصة الإلكترونية "شاهد".

وقالت هالة في تصريحات خصت بها موقع "فوشيا": "سعيدة جدًا بتجربة ليه لأ، والضجة اللي حصلت مع البرومو، أولا طبعًا أغنية التتر عظيمة للفنانة آمال ماهر، والتوليفة مختلفة وجديدة".

وأضافت: "اللي رشحني للدور الكاتبة مريم ناعوم ومريم أبو عوف، هما أول ناس كلموني، وبالنسبة للتعاون مع أمينة خليل وشيرين رضا، الحقيقة دي أول مرة أشتغل معاهم ومع المجموعة كلها، وسعيدة جدًا بروح الشباب الموجودة، في روح جديدة ودم جديد".

وتابعت: "فكرة إن المسلسل 15 حلقة فقط أنا رحبت بيها جدًا، لإن كل المسلسلات زمان كانت 15 حلقة، أعتقد إن الـ30 حلقة أصبحت فكرة ماسخة لإن مش أي كاتب يقدر يكتب مسلسل 30 حلقة ولا أي مخرج يقدر يشتغل في النوع ده من المسلسلات".

وأردفت: "كنا بنعمل قبل كده الـ30 حلقة وبننجح لإن المسلسل كان بيبقى فيه كم كبير من النجوم كل واحد فيهم يقدر يشيل مسلسل لوحده، إنما فكرة الـ15 حلقة دي حلوة جدًا وأنا مرحبة بيها".

وعن عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية، قالت: "ده شيء جميل جدًا لإننا كده بنعمل اختبار للمسلسل عند الجمهور بعد زحمة مسلسلات رمضان، وتوقيت العرض رائع جدًا لإنه هيتشاف لوحده".

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وأكملت: "المسلسل طبيعته اجتماعي مش رمضاني، ودراما رمضان ليها طابع مختلف، والعمل بيوضح الصراع بين الأجيال وفكرة تربية الأبناء إنه لازم يكون ليهم شخصية".

وعن دراما رمضان، قالت: "للأسف مقدرتش أتفرج على مسلسلات كتير لإني كنت بصور، بس اتفرجت على البرنس وعجبني جدًا، واتفرجت على الاختيار، وسمعت إن يسرا عملت دور حلو في مسلسل خيانة عهد، وشفت كذا مشهد لياسمين عبد العزيز في مسلسل ونحب تاني ليه، وعجبني أدائها أوي".

وعن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، قالت: "باخد احتياطاتي طبعًا، لإن كان في إصابات كبيرة واتعذبنا في التصوير واتوقف 15 يومًا وممكن كان يبقى في إصابة في الاستوديو، وكنا بنتعطل كتير بسبب التصريحات وليلنا بقى نهار بسبب الإجراءات الخاصة بالفيروس".

مسلسل"ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.

ويتناول المسلسل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال في الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

يذكر أن هالة صدقي سبق وأثيرت ضجة واسعة حولها في أبريل من العام الماضي، بعدما تم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه بصوتها وهي تتحدث بشكل مسيء للفنانين والوسط الفني.

وحينها أكدت هالة صدقي أن هذا الفيديو مفبرك، وتم اختراق حسابها على "إنستغرام" ثم شاركتْ متابعيها بمنشور عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت فيه إنّه تمّ التوصل لمفبركي الفيديو، موضحة: "تم التوصل للي فبرك الفيديو وهو مونتير فاشل هاجر لأمريكا، ويشاركه ابن عمته ويعمل بالمجاري بأمريكا واسمه جورج فهيم".