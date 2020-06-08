فستان فوز الفهد يشغل متابعيها.. هذه تكلفته والفاشينيستا تعلق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد أن تشغل اهتمام الجمهور بفستانها الذي ظهرت به في إطلالتها الأخيرة ليدخل اسمها من بين قائمة الأكثر تداولًا على السوشال ميديا وتتصدر التريند السعودي، حيث فاجأت فوز الفهد جمهورها بارتدائها فستان أصفر اللون جذب اهتمام المتابعين بشدة.

ونشرت فوز الفهد صورًا من إطلالتها عبر حسابها على موقع إنستغرام واكتفت بأن تعلق بإيموجي على شكل قلب ما يفسر إعجابها بهذا اللون.

ولم يمر الأمر بسلام على جمهور فوز الفهد حيث أطلق مغردو موقع تويتر وسمًا باسمها #فوز_الفهد تفاعلوا من خلاله بشأن تلك الإطلالة وأكد الكثيرين أنها مميزة وحازت على إعجابهم، كما تحدثوا عن ثمن هذا الفستان، فيما أرجع آخرون سر إطلالات فوز الفهد لحالة الحب التي تعيشها منذ زواجها قبل شهرين ونصف من الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف.

بالمقابل تناول البعض الأمر بطريقة انتقادية واصفين وصول فوز الفهد للتريند بسبب ارتدائها فستان أمر تافه، مؤكدين أنها ترتديه للمرة الثانية، وبينما تتواصل تلك الضجة نجح بعض محبي فوز الفهد من التوصل إلى سعر الفستان الأصفر الذي ارتدته حيث بلغ ثمنه 962 جنيه استرليني أي ما يعادل 4586 ريال سعودي، وهو فستان قصير ناعم من تصميم دار أزياء "عز الدين عليا" العالمية والشهيرة.

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ومن بين تعليقات الجمهور على فستان فوز الفهد قولهم: "والله ناس فاضيه عشان فستان ولا مدري اشلون والله قرف #فوز_الفهد"، و"وصل فيكم الطفش تسوون هاشتاق عشان لابسة فستان اصفر؟ #فوز_الفهد"، و"ياالله الحين البنات كلهم في مرحلة التنقيب و البحث عن فستان اصفر بالدولاب #فوز_الفهد".

وتابع آخرون: "#فوز_الفهد مين تكون عشان توصل ترند لانها لبست فستان سبق ولبسته !! فعلا الواحد صار يستحي من مستوى التفكير السطحي والتافه اللي وصلو له ناس كثير ولمعو ناس مفروض انهم مايلمعونهم كذا، ملكات وأميرات لبسو نفس القطع على مدار سنوات ماشوف الموضوع وصل ترند، ارتقوا بتفكيركم وانشغلو بشي مفيد".

من جهتها علقّت فوز الفهد على ارتدائها اللون الأصفر، فقالت في مقطع فيديو متداول لها بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "أدري إن في ناس يحبون علي الأصفر مدري ليش"، كما واصلت مشاركة جمهورها اللوك الجديد الذي اعتمدته.