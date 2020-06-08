مذيع سعودي يخرج عن النص بسبب ارتفاع إصابات كورونا في الرياض

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يستطع المذيع السعودي جبريل أبو ديّه التماسك أمام المشاهدين، بعد أن وجه عتابًا لسكّان العاصمة السعودية الرياض، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد لـ900 إصابة فقط في الرياض، بما مجموعة ما يقارب الـ3000 حالة في المملكة.

وقال أبو دية في ختام نشرته الإخبارية: "وقبل أن نودعكم لعلكم تابعتوا معنا أرقام هذا الفايروس .. 900 في الرياض! أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشال ميديا، أين الكلام الذي وعدتم به الدولة أن تكونوا ملتزمين، ماذا ستفعلون بنا غدًا؟!".

ووجد حديث المذيع جبريل ردة فعل شعبية كبيرة، حيث أيده الكثيرون باعتباره تحدث بواقعيه، وهو المذيع المعروف عنه هدوؤه وصمته طوال تاريخه الإعلامي، وكانت أكثر التعليقات تتفق على جملة هي "الواقع استنطق جبريل أبو ديّه".

كما تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو هذا، مطالبين السكان بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا، الذي بات يسجل عدد إصابات كبيرا للغاية في المملكة العربية السعودية.

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وتناقلت صفحات الأخبار والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي المقطع أيضا، حيث اعتبره الكثيرون كلاما مؤلما، ولكنه مشجع على أهمية أن يلتزم المجتمع بالتدابير الاحترازية التي فرضتها الدولة حفاظًا على صحة المواطن والمقيم.

وفي ظل هذا الارتفاع في عدد حالات الإصابات، فرضت وزارة الداخلية السعودية عددا من التدابير الاحترازية، منها فرض الحظر الجزئي بشكل كبير في مدينة جدة، بالإضافة إلى إعادة إغلاق المساجد، وتعليق حضور الموظفين للقطاعين الحكومي والخاص.

كما أكدت "الداخلية" أنها تتابع بشكل دقيق حالات الإصابات، وستتخذ فورًا الإجراءات المناسبة في كل منطقة أو مدينة.

يشار إلى أن المذيع "أبو ديّه" قد عاد أكتوبر الماضي قارئًا لنشرات الأخبار على شاشة قناة الإخبارية السعودية، وجاءت عودته في الوقت الذي بدأت إدارة القناة في استقطاب بعض المذيعين السابقين والتعاقد معهم، وحظيت عودته بإشادة المواطنين الذين أكدوا أنه صاحب خبرة طويلة تجب الاستفادة منها بالشكل الأمثل مع إتاحة الفرصة للوجوه الشابة لتكوين صف ثان من المذيعين.