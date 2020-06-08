روجينا تكشف آخر تطورات حالة أشرف ذكي الصحية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية روجينا عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون أشرف ذكي، وذلك بعد خضوعه لعملية تركيب دعامات بالقلب نتيجة تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

وقالت روجينا عبر انستغرام "الحمد لله والشكر لله بطمن كل الناس على أشرف ذكي، وبشكر كل الناس اللي سألت واطمنت، واسفة لو معرفتش أرد شكرا جداً"، كما ردت على متابعة قائلة "الحمد لله أزمة وعدت وهو الآن بصحة جيدة".

وتفاعل الجمهور بشدة مع المنشور متمنين الشفاء العاجل للفنان المصري، كما تضامن عدد كبير من الفنانين مع منشور روجينا معربين عن سعادتهم لتجاوزه أزمته الصحية، على رأسهم الفنان أحمد جمال والفنانة مي كساب والفنانة دينا، الفنانة راندا البحيري، والفنان صلاح السعدني وغيرهم.

وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قد سبق وأثارت قلق الجمهور على الحالة الصحية للفنان أشرف زكي، وذلك عقب نشرها صورة جمعته وزوجته روجينا في حسابها عبر موقع "إنستغرام"، ووجهت له دعوات بالشفاء من عملية قام بها مؤخرًا دون أن تذكر تفاصيل عنها.

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وقالت دنيا سمير غانم: "د. أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله علي سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".

وأحدثت كلمات دنيا سمير غانم جدلًا واسعًا بين المتابعين، فالبعض تمنى له الشفاء من أزمته، في حين تحدث البعض عن السبب وراء مرض أشرف زكي وتفاصيل العملية التي أجراها، خاصة وأنه دائم التواجد بين الفنانين ولا يتأخر في مساعدة أحد.

من ناحية أخرى، أوضح الفنان المصري إيهاب فهمي تفاصيل الحالة الصحية لأشرف ذكي، مبينًا أنه أجرى عملية دعامة في القلب عقب تعرضه لأزمة كان السبب وراءها حالة إجهاد شديدة ما دعاه إلى الانتقال للمستشفى لتركيب الدعامة.

وأكد أن الطبيب المعالج لأشرف زكي أدخله غرفة العمليات فور التواصل معه، لافتًا إلى أنه كان بحاجة إلى تركيبها دون تأجيل، وأشار إلى أن نقيب الفنانين غادر المستشفى وعاد إلى منزله بعدما استقرت حالته الصحية.

وطالب إيهاب فهمي جمهور ومحبي أشرف زكي بالدعاء له كي يمر من هذه الفترة بخير، ويعود لاستئناف نشاطه موضحًا أن الطبيب المعالج أمره بالراحة لعدة أيام لكي يستطيع بعدها العودة لممارسة مهام عمله سواء في النقابة أو أكاديمية الفنون التي يشغل فيها منصب الرئيس.