هالة صدقي لمصراوي: "أنا ضد الورش في كتابة الأعمال الدرامية.. وحاجة بدون مذاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

أكدت الفنانة هالة صدقي، أنها ضد الورش في كتابة الأعمال الفنية التي تقدمت في الدراما المصرية.

وقالت صدقي، في تصريحات خاصة لمصراوي": "أنا ضد الورش في كتابة الأعمال الفنية تماما، لأن كل كاتب له فكر وأسلوب وسياق منفرد حتى لو هو اللي هيتابع، لكن روحه بتبقى مش موجودة في الورق".

وأضافت: "بعرف على طول اللي كاتب السيناريو، إذا كان شاب صغير ولا كاتب كبير، فأنا على طول بحسها، فالورش بتبقى حاجة من غير مذاق".

وكانت هالة صدقي، قد كشفت في تصريحات سابقة سبب مشاركتها في مسلسل "ليه لأ"، قائلة: "الفكرة نفسها عجبتني أوي، وهو الصراع في التربية، يمكن عشان أنا عندي أولاد.. فاختلاف التعليم والثقافة، وهنمشي إزاي.. هل هما اللي هيمشونا ولا إحنا اللي هنمشيهم، هما صح ولا إحنا غلط، المسلسل بيتكلم عن كده".

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وعن انتماء المسلسل لنوعية الأعمال ذات ال١٥ حلقة فقالت: "ده الصح.. لما يكون فيه عندي موضوع ساخن والإيقاع سريع بيبقى أحلى، وزمان كله كان ١٥ حلقة".

وأضافت: "شركات الدعاية والإعلان، الحقيقة هي اللي فرضت علينا حكاية ال ٣٠ حلقة، والناس بقت تزهق وتسيب المسلسل، وكان عندنا كتاب كتير يقدروا يسدوا ٣٠ حلقة وكان معانا ممثلين، فمثلا مسلسل "أرابيسك"، هتلاقي فيه مليون نجم من حسن حسني لصلاح السعدني ربنا يديله الصحة، لكرم مطاوع لهدى سلطان لسهير المرشدي لهشام سليم، كل واحد فيهم يشيل مسلسل، وكإنتاج معندناش اللي يشيل هذا الكم من النجوم، ومعندناش الكتاب اللي عندهم فكر كبير، والحقيقة الكتاب الكبار دول اختفوا ومش عايزة ألوم عليهم، ولكن اختفوا من الساحة وميبقاش فيه مؤلف يقدر يشيل ٣٠ حلقة".

وأوضحت : "هذا العمل يعد تجربة جميلة بالنسبالي لأن كل الناس اللي في المسلسل شباب ومجموعة كلها شبابية، وأول مرة أشتغل معاهم كممثلين وإخراج وتصوير".

وعن تأجيل المسلسل وخروجه من العرض في رمضان المنقضي، قالت: " كنا بنشتغل في ظروف صعبة أوي، وللأسف كنا في عز الكورونا، وكنا داخلين متأخر، فكان صعب علينا كلنا، فتوقفنا، وعشان كدا ملحقناش شهر رمضان، وأنا شايفه عرضه في هذا التوقيت مصلحة للعمل، بعيدا عن زخم كبير جدا للأعمال في رمضان، وكويس إننا نازلين في وقت فاضي".

ينتمى مسلسل "ليه لأ" لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك فى البطولة هانى عادل وأمينة خليل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وعدد من الفنانين.