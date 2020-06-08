كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الفنانة نيللي كريم المركز الاول في استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو، حيث حصدت على نسبة مرتفعة من الاصوات بلغ عددهم 28433 صوت ما يعادل 41.27% وتليها الفنانة إنتصار التي حصدت على 22480 صوت بنسبة 32.63%.

وتدور أحداث مسلسل "100 وش" في إطار من الدراما الكوميدية حول فتاة شعبية نصابة تتعرض لكثير من المواقف في إطار الدراما الشعبية.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومحمود الشرقاوي، وآخرون، تأليف أحمد والي، عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى.