الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/6/8 05:42 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت نيوزيلندا، الإثنين، خلوها من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمرة الأولى منذ بدء انتشاره بها في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية، في بيان، إن البلاد لم تسجل حالات إصابة نشطة بكوفيد-19.
أوضح الطبيب اشلي بلومفيلد المدير العام للصحة أن آخر شخص خرج الآن من العزل الصحي بعد اختفاء الأعراض.
وستعلن نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود.
وأعلنت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا مؤخرا، اعتزام الحكومة التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق، بما يعني إعادة فتح أغلب الأنشطة الاقتصادية والمنشآت العامة.
وقالت أرديرن إنه سيكون على كل فرد الحرص على سلامته الشخصية من احتمالات العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا تعلن خلوها من أي إصابات بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء انتشاره بها في نهاية فبراير الماضي المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.