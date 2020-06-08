نيوزيلندا تعلن خلوها من أي إصابات بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء انتشاره بها في نهاية فبراير الماضي المزيد

أعلنت نيوزيلندا، الإثنين، خلوها من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمرة الأولى منذ بدء انتشاره بها في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية، في بيان، إن البلاد لم تسجل حالات إصابة نشطة بكوفيد-19.

أوضح الطبيب اشلي بلومفيلد المدير العام للصحة أن آخر شخص خرج الآن من العزل الصحي بعد اختفاء الأعراض.

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وستعلن نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود.

وأعلنت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا مؤخرا، اعتزام الحكومة التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق، بما يعني إعادة فتح أغلب الأنشطة الاقتصادية والمنشآت العامة.



وقالت أرديرن إنه سيكون على كل فرد الحرص على سلامته الشخصية من احتمالات العدوى.