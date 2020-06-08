شكرا لقرائتكم خبر عن القائمين على The Simpsons يبدأون التحضير للحلقة الـ 700 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مؤلف مسلسل The Simpsons، Al Jean، أنهم بدأوا في الاستعداد للحلقة الـ 700 من العمل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، حيث نشر صورة من سكريبت المسلسل، الذى بدأ عرضه في 17 ديسمبر من عام 1989، واحتوى على 31 موسم إلى الان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

تم بث 684 حلقة من مسلسل The Simpsons إلى الان، ولكن تم تجديد مسلسل الرسوم المتحركة للموسم 32، لكن لم يتم الإعلان عن موعد طرحه بعد، ولكن من المحتمل أن يكون العرض الأول هذا الخريف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

Advertisements

وكان قد كشف مسلسل الكارتون الشهير The Simpsons "ذا سيمبسونز"، عن مفاجأة جديدة من تنبؤاته المستقبلة التى تتحقق، فبعدما تنبأ بانتخاب دونالد ترامب، رئيسا لأمريكا، وأحداث 11 سبتمبر 2001، وانهيار الاقتصاد اليونانى وفساد الفيفا وغيرها من الأحداث، جاءت أحدث تنبؤاته المتمثلة فى ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والدبابير القاتلة التى غزت أمريكا قادمة من آسيا.

واصلت "عائلة سمبسون" مسيرتها كونها تمثيل لثقافة البوب ​​نوستراداموس، صاحب التنبؤات الشهيرة، وجاءت التنبؤات الجديدة لمسلسل "The Simpsons" فى إحدى حلقات العرض فى تسعينيات القرن الماضى وتحديدا موسم عام 1993.

سلسلة الرسوم المتحركة الطويلة التى أطلقتها فوكس - الأطول فى التاريخ - لديها حلقة من عام 1993 والتى يبدو أنها تنذر بالعام 2020 الذى سيظهر فيه الوباء و"الدبابير القاتلة"، وتحمل حلقة الموسم الرابع التى جاءت بعنوان "Marge in Chains" عاملاً آسيويًا مريضًا يعطس شحنة من العصارات التى يرغب العديد من سكان سبرينجفيلد فى شرائها، والتى تنطلق من تفشى "أنفلونزا أوساكا"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN" الإخبارية.