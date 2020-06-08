شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا: شديد الخطورة عودة لمسلسلات الـ 7 حلقات وأسعى للعمل مع مخرجين كبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان حسني شتا عن سعادته بالمشاركة في مسلسل شديد الخطورة ، الذي من المفترض عرضه في الأيام المقبلة على منصة watch it، حيث قال: سعيد جدا تلك التجربة حيث أنني أقدم دور مختلف تماما عن الأدوار التي قدمتها من قبل ، كما أنني سعيد بمشاركتي مع مخرج متميز مثل المخرج حسام علي ،أنا دائما أسعي للعمل مع مخرجين متميزين ، ويعتبر مسلسل " شديد الخطورة " أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي الذي يعد من الفنانين المتميزين بجانب أنه صديق مقرب لى .
وأضاف مسلسل شديد الخطورة يعيد فكرة مسلسلات ال 7 حلقات والتي كانت قد ظهرت منذ السبعينات والثمانينات ، مضيفا: أنا أفضل هذه النوعية من المسلسلات حيث أنها تبعد كل البعد أن تصيب المشاهد بالملل ، والأحداث تكون سريعة ومشوقة ، فتلك المسلسلات تشبه في صناعتها الفيلم السينمائي ، وأسترسل حسني شتا: كما أستعد لإستناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" والذي كان من المفترض عرضه في رمضان الماضي ولكن توقف لظروف طارئة ، وأقدم في "القاهرة كابول" دور حسني وهو دور متميز وقريب إلي قلبي .
وعن بعض الأراء التي تداولت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتشبيه بالفنان محمود ياسين ، خاصة عقب ظهوره في مسلسل " ليالينا 80" قال: لا تضايقني تلك الأراء طالما شبهوني به في الشكل ، ولم يشبهوا أدائي به ، وبالتأكيد ليس هناك مقارنة بيني وبين جيل العظماء محمود ياسين ومحمود عبد العزيز ونور الشريف ، فهم أساتذتنا وقد صنعوا تاريخهم وتربعوا عليه، أما نحن كشباب فمازلنا على الطريق.
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