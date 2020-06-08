محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : حرص الفنان هاني شاكر، على توجيه رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ. وكتب "شاكر" عبر حسابه على تويتر: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز ‎تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى". وأضاف : "وإن شاء الله قريبا أكون بلعب في صفوف فريق الميريا، عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر واتطمن طلباتي المادية هتكون معقولة قوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر لتركي آل الشيخ: "اطمن طلباتي المادية هتكون معقولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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