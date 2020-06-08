والد حسام حبيب يكشف لمصراوي حقيقة إصابة شيرين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، إن شيرين عبدالوهاب لم تصب بفيروس كورونا المستجد كما أشيع.
وأكد "حبيب" في تصريح خاص لمصراوي، أن ما تردد حول إيجابية تحليل فيروس كورونا التي أجرته شيرين، غير صحيح.
وتابع: "مش عارف الناس مالها ومال شيرين الأيام دي".
وكانت أخبار قد تم تداولها عن إصابة الفنانة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا المستجد، وإجرائها تحليل، وظهرت النتيجة إيجابية، وبعد إجرائها تحليل آخر جاءت نتيجة التحليل سلبية.
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