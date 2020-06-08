قبل حفلها.. رسائل متبادلة بين آمال ماهر ونادر عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الشاعر الغنائي نادر عبد الله، التعليق على حفل آمال ماهر، الذي تحييه يوم الجمعة المقبل من أمام الأهرامات.

وكتب الشاعر الغنائي نادر عبد الله، عبر حسابه على تويتر، تعليقا على الحفل، قائلا : "إيه الشياكة دي!.. إن شاء الله يبقى يوم للسلطنة اللي بجد من ملكة السلطنة".

وردت آمال ماهر، عليه عبر حسابها على تويتر، قائلة : "تسلم يا شاعر يا كبير يا متميز".

يذكر أن، الفنانة آمال ماهر، تستعد لإقامة حفل غنائي Unplugged، بدون حضور جماهيري، من أمام الأهرامات، وذلك يوم الجمعة المقبل، وسيتم بث الحفل الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة MBC مصر، ومنصة" شاهد" بالإضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنلنة آمال ماهر.