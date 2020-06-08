روجينا تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة روجينا، على طمأنة الجمهور على صحة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ونشرت روجينا، بوستر لزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "الحمد والشكر لله، بطمن كل الناس على أشرف، وبشكر كل الناس اللي سألت، واطمنت.. وآسفة لو مقدرتش أرد على كل اللي سألوا عليه.. شكرا جدا".

يذكر أن، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، كان قد أجرى مؤخرا عملية جراحية فى القلب، وهى تركيب دعامتين في القلب.