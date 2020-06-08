محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : حرص الفنان شيكو، على طرح صورة له من المصيف مر عليها ٤ سنوات. ونشر شيكو، صورته أمام البحر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "يا صيف يا صيف"، حيث ظهر مرتديا ملابس المصيف. يذكر أن، آخر أعمال شيكو، التي شارك فيها مسلسل "اللعبة" وهو من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، وبطولة: هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيكو يكشف عن صورة من المصيف منذ ٤ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.