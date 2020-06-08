ليدي غاغا تتخلى عن حسابها بإنستغرام من أجل حماية حقوق السود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 04:45 صباحاً - لا مبالغة في القول إن مشاهير العالم أجمع وليس مشاهير هوليوود فحسب مع حقوق السود بعد سقوط جورج فلويد مختنقاً فأصبحت كلمته الأخيرة "أنا لا أتنفس" شعار مكافحة العنصرية المؤثر في عام 2020.

كشفت المغنية العالمية ليدي غاغا عن مشروعها دعماً لأصحاب البشرة السوداء على طريقتها الخاصة، بعد أن تأججت الاحتجاجات في شتى أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، بعد مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية، على يد أحد رجال الشرطة.

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ونشرت ليدي غاغا عبر صفحتها الخاصة على أحد موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، صورة ليدها مرسوم عليها علامة السلام، وعلّقت: "ابتداء من الغد، سأعطي حسابي على موقع "إنستغرام" لكل من المنظمات التي تبرعت لها مؤخراً، في محاولة لتوصيل أصواتهم المهمة".

كما تعهدت بأنها ستظل للأبد عبر منصاتها الخاصة في مواقع التواصل الإجتماعي "ترفع أصوات كل الأعضاء والمجموعات الملهمة داخل مجتمع السود".

ويتميز حساب ليدي غاغا بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" بعدد كبير من المتابعين ،يبلغ أكثر من 42 مليون متابع ومتابعة حول العالم.