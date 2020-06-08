كورونا والنجوم تجارب مؤلمة ونهايات سعيدة ومصير غامض لهذه الفنانة فيديو وصور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 04:45 صباحاً - منذ شهر مارس الماضي أصاب فيروس كورونا عددا من نجوم الوسط الفني والإعلامي وذويهم، ومنهم من تعافى بشكل كامل وخرج ليحكي تجربته القاسية مع الآلام المبرحة للمرض وكيف انتصر عليه، ومنهم من لا يزال ينتظر الشفاء، ولكن يبقى مصير الفنانة المصرية رولا محمود غامضا حتى اللحظة.

رجاء الجداوي من داخل الحجر الصحي بمستشفى العزل

كريم قاسم آخر المصابين بكورونا وريهام حجاج "ليست السبب"

اعترف الفنان الشاب كريم قاسم فجر اليوم الأحد بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدا إنه يتماثل للشفاء حاليا، بعدما خضع لبروتكول العلاج المصري، وقام بعزل نفسه داخل منزل خاص بعيدا عن اسرته، وجاء اعتراف كريم لينفي صلة زميلته ريهام حجاج بالمرض، مؤكدا أنه لم يحضر حفلها الأخير في مدينة الجونة للاحتفال بنجاح مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي تردد أن عددا كبيرا من حضوره اكتشف إصابته بكورونا فور عودتهم إلى القاهرة.

أشار كريم إلى إنه لم يخرج من منزله في القاهرة منذ شهر ونصف، والتزم بالعزل المنزلي حتى يتعافى منه بشكل نهائي، كما أنه خضع الفترة الماضية إلى جلسات علاج، وأقام في منزل بعيدًا عن أسرته حتى لا تنتقل لهم العدوى، وسوف يقوم بأجراء تحليل آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتأكد من تماثله للشفاء

رجاء الجداوي 14 يوما من عذاب المرض وشائعات الوفاة

على الرغم من استقرار حالتها، إلا أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي، مازالت تصارع فيروس كورونا من داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، ورفض الفريق المعالج تحديد أي موعد لنقلها إلى غرفة عادية، أو المغادرة إلى منزلها مؤكدا أن استقرار الحالة يعني أنها لا تتدهور ولكنها بنفس الوقت لا تتماثل للشفاء السريع.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوى، يوم ٢٧ رمضان، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، بارتفاع في درجة الحرارة، وأجرت أشعة وتحليل الـ "PCR"، والذى أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى للعزل الصحي ليلة العيد. وكانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وصاحب دخول رجاء غرفة العناية المركزة شائعات كثيرة تؤكد وفاتها ما دفع ابنتها الوحيدة أميرة ونجوم الفن لمناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة داخل العزل الصحى.

نهال نبيل ووالدتها ضحايا كورونا بسبب خطأ واحد

أصيبت الفنانة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا وتم نقلهن سريعا إلى أحد مستشفيات العزل الطبي، وأعلنت الخبر زميلتها المطربة مي فاروق قائلة: خبر من أسوأ الأخبار اللى عرفتها، دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما، أزمة وتعدي، دعواتكم جميعا.

وأكدت المطربة السورية أصالة الخبر بطلب الدعاء لنهال قائلة عبر حسابها بموقع إنستقرام: صباح حلو طيب كوجه صديقتي القريبة الغالية نهال أدعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها .. لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة ... لأنّها نقيّه وفيّه طموحة مُحبّة هي أختي وغاليتى وشريكة نجاح وحنونه ... في كلّ ثانيه أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم وأنتوا بتمام الصحة والعافية يارب العالمين.

وامتنعت نهال عن التعليق نظرا لصعوبة حالتها الصحية، واكتفى شقيقها الملحن خالد نبيل، بتأكيد نقل شقيقته ووالدته للمستشفى مؤكدا أنه لا يعرف مصدر العدوى خاصة وأن شقيقته كانت ملتزمة بالحجر المنزلي ولم تغادر منزلها إلا مرة واحدة قبل 48 ساعة من ظهور أعراض المرض عليها.

رولا محمود لا يزال مصيرها غامضا

الفنانة المصرية المعتزلة رولا محمود كانت من أوائل النجوم الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وجودها بالعاصمة البريطانية لندن، وأطلقت وقتها استغاثة عبر حسابها بموقع تويتر تؤكد فيها إنها لم تجد مكانا لها في المستشفيات، وقررت الخضوع للعزل المنزلي، وقالت في 24 مارس الماضي: مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة.

وأضافت قائلة: للأسف النظام الصحي هنا حالًا (في بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وحصلت رولا على دعم من زميلتها سمية الخشاب وعدد كبير من نجوم الفن، ولكنها لم تنشر تغريدة واحدة تكشف فيها تطورات حالتها الصحية، وبعد مرور شهرين كاملين على إعلان إصابتها لا يزال مصيرها غامضا، خاصة وأن نقابة المهن التمثيلية في مصر أعلنت انقطاع التواصل بينها وبين الفنانة المقيمة خارج مصر منذ فترة طويلة حيث ظهرت للمرة الأخيرة فنيا في فيلم "هى فوضى" للمخرج خالد يوسف.

رحمة أصيبت واسرتها بفيروس كورونا

أعلنت المطربة رحمة، إصابتها وأفراد أسرتها جميعا بفيروس كورونا، عبر حسابها على موقع الفيس بوك، وكتبت رحمة: أنا ‏وأهل بيتى جميعا عندنا كورونا‎"‎‏، وأوضحت إنها لا تعلم من أين جاءت لها الإصابة، وتابعت: لا يستطيع أحد أن يعرف من أين جاء له الفيروس، لافتة إلى وجود ثلاث حالات إيجابية فى عائلتها وما زال الباقون تظهر عليهم الآن.

وأضافت "رحمة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: فى ثانى أيام العيد شعرت أنا وشقيقتى بأرتفاع فى درجات الحرارة وآلم فى العظام.. والفيروس ده بينشف الريق ويقفل الجهاز الهضمى تمامًا..أنا بشرب ميه بالعافية منذ 10 أيام.. المسألة مؤلمة جداً جداً جداً.

وأكدت أنها تشعر بزيادة ضربات القلب والنهجان أثناء جلوسها في مكانها، إضافة إلى حرقان في الشعب الهوائية، وألم في الحلق دون وجود التهاب، قائلة إن الآثار الجانبية للدواء الذي تحصل عليه منزليًا من وزارة الصحة مؤلمة وموجعة، بسحب تعبيرها.

وأشارت رحمة، إلى أنها ظلت تعالج فى بداية الأمر على أساس أنها مصابة بدور "برد" ولكن بعد زيادة الأعراض والآلام الكبيرة التى نعانى منها تم تشخيص الوضع الطبى أنه "كورونا"، وتابعت: لولا طبيب حفظه الله لتم تشخيصنا على أساس أنه دور برد.

حكيم دكار يقهر كورونا في 10 أيام

الفنان الجزائرى حكيم دكار، من أبرز المتعافين من فيروس كورونا بعدما أعلن رسميا مغادرته مستشفى بوجمعة عبدالحفيظ (البير) بقسنطينة، في الجزائر، بعد ١٠ أيام من العلاج، إثر إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه سيخضع مدة أسبوعين آخرين للحجر الصحي في منزله مع تناول الأدوية اللازمة، قبل أن يجرى الفحص النهائي.

حكيم دكار، وبطل مسلسل جحا ومونولوج «خباط كراعو»، كان قد شارك في حملة وقاية لتجنب العدوى بفيروس كورونا، مع مجموعة من ممثلى المسرح الجهوى محمد الطاهر الفرقانى منذ أسابيع، كما قدم سلسلة فكاهية بعنوان «زوج في حصلة» خلال شهر رمضان الماضي، والتى تناول فيها موضوع مغتربين في الحجر الصحى داخل فندق الحسين بقسنطينة، قبل أن تؤكد إصابته.

هند البحرينية أول فنانة تحتفل بالانتصار على كورونا

الفنانة هند البحرينية، أول فنانة عربية تحتفل بشفائها من كورونا في مارس الماضي، بعدما أكدت أن نتيجة الفحص جاءت سلبية ولم تعد مصابة بالفيروس، عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر.

وظهرت هند في الفيديو مع الطبيبة المعالجة وهى تخبرها بأن نتيجة الفحص سلبية وأنها لم تعد مصابة بالفيروس، وعبرت عن فرحتها بالضحك والقفز والصراخ.

أمير يوسف: حاسس إني بموت

المطرب أمير يوسف، اثار مخاوف الجميع بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا بطريقة مؤلمة تكشف عن رعبه،عبر صفحته على موقع الفيس بوك، قائلا: عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت.. وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات.

وأضاف أمير يوسف أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح.. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات.. ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي واهديها.. بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه ادعولي بالله عليكم.

الفنان العماني إبراهيم الزدجالي يوثق مراحل تعافيه من فيروس كورونا

الفنان العماني إبراهيم الزدجالي وثق مراحل شفاءه من مرض "كورونا"، متوجهاً إلى الله تعالى بالحمد والثناء، ومقدِّماً الشكر إلى الكادر الطبي الذي وقف معه خلال وعكته الصحية.

وقال الزدجالي، عبر حسابه في موقع "تويتر": بفضل من الله ولطفه، مَنّ علي سبحانه وتعالى بالشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة ٢٠ يوماً مع المرض، وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة.

وأضاف، خلال فيديو مصوَّر أرفقه بالتغريدة، أنه شفاءه تم بفضل الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، واصفاً وقفتهم إلى جانبه بالرائعة.

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هنا نصور تخترع بروتكول علاج لفيروس كورونا

الفنانة السورية هناء نصور كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأكدت إنها تعافت نهائيا من المرض بعد 14 يوما من العلاج المكثف، لافتة إلى إنها خاضت التجربة الصعبة أثناء إقامتها في البرازيل.

وشاركت نصور متابعيها تفاصيل طريقة العلاج التي اتبعتها قائلة: بفضل الله وعونه ومحبتكن التي هي أغلى من الجواهر أنا خرجت من محنة المرض ومن هذه التجربة القاسية.

وأضافت الفنانة السورية: لم أسميها كورونا لأن لفظ الكلمة بالغربة كان يعني موتًا لأن ضيق التنفس والقلق مع الوحدة والعزلة والغربة كانوا كافيين لتدمير أي إنسان حينما كتبت عن مرضي كنت بحاجة لأبكي على صدركم. لأشعر أني لست وحدي هنا، خوفي منعني من دخول المشفى لأني لا أعرف اللغة البرازيلية، وخشيت العزلة والصمت اكتفينا بالتواصل مع المركز الطبي للاستشارة.

وأردفت: فضلت البقاء مع صديقتي السورية نتعالج واستفيد من كل امكاناتها في الطب البديل ونشفى معًا كنا نتابع صديقتنا البرازيلية التي تهالكت بنفس الأعراض وبقيت في البيت أيضًا بعدما سعفت لمركز طبي وشخصوا المرض وعادت للمنزل كذلك خوفًا من العدوى الأشرس، لكن مناعتنا كانت أقوى من مناعتها، تحسنت وشفيت تمامًا هي أيضًا نحمد الله“.

وواصلت هناء نصور شرح طريقة تعافيها للمصابين قائلة: ولكم يا أحبائي وصفة علاجنا لأنكم تستحقون بكل محبتكم إنا تنالوا هذا الرد الذي تأخرت به لأن نوبات السعال كان يتبعها انهيار جسدي مع تعرق وبردية“.

وواصلت: تنشق البابونج المغلي مع شرب كأس 3 مرات، تنشق الفيكس مع ماء مغلي 3 مرات، غرغرة بمغلي أوراق الليمون والخل والملح بعد التبريد، شرب العصائر وسلطات الفواكه المكثفة (برتقال، أناناس، شوندر، ليمون، تفاح، منجا) أشكر الله إنو البرازيل غنية بفواكه نادرة“.

وتابعت: بصراحه الطعام كان شيئًا شاقًا لأن البلع صعب وطعم الطعام مُرّ كله، أخذت البيض المسلوق بكثرة مع لبن أو لبنه سلطة مع اللحم المسلوق والفاصوليا السوداء“.

أضافت: أنا فرحة بكم بمحبتكن بكل اتصالاتكم لن أنكر أنها كانت أهم من كل ما كتبت امتنعت عن جميع الظهورات أو الاتصالات لإن كان صوتي مبحوح لمدة خمس أيام.

وأكدت: في اليوم السابع بدأت بالتعافي، سامحوني يا كل أصدقائي الصحافيين والإعلاميين لامتناعي عن أي مقابلة أو لقاء أو اتصال مباشر لأني لا أريد شهرة من خلال مرضي“.

واختتمت قائلة: تعرفوني جيدًا أني لا أظهر للصحافة أو الإعلام إلا بعمل وهذه عادتي منذ البداية، ليست لي مواقع وهذا تقصير مني ولا صفحة على الانستغرام ولا شي، فقط هذه الصفحة، ألف شكر لكل من واسني بكلمة بحبكن بحبكن بحبكن لتصل إلى قلب كل واحد فيكن.

همسة منيف تعافت من كورونا بخافض الحرارة فقط

أعلنت المطربة السورية همسة منيف عن شفاءها من فيروس كورونا​، الذي اصيبت به خلال تواجدها في بريطانيا، ونشرت همسة فيديو لها عبر حسابها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، كيف بدأت رحلتها في العلاج من الفيروس.

وقالت نجمة برنامج ذا فويس خلال الفيديو انها ارادت بذلك الظهور هو دعم جميع المصابين، وكيف استطاعت أن تساعد نفسها لتتغلب على الفيروس، وأنها لم تظهر من أجل أن تخيف أحدا بل لدعم الجميع وإعطائهم معلومات حصلت معها في تجربتها.

أعلنت همسه أنها لم تذهب للمستشفى بل تم تشخيص حالتها عبر الهاتف بأنها مصابة بفيروس كورونا المستجد وطلب منها من المستشفي البقاء بالمنزل وحجر نفسها، وقالت إن حالتها تم متابعتها أيضا عبر الهاتف عن طريق معرفة حرارتها ودرجة الصداع الذي يصيبها والسعال.

وكشفت همسة أن الدواء الوحيد الذي ساعدها ضد جميع الأعراض من ألم في الرأس وصعوبة بالتنفس هو "البارسيتامول"، بالإضافة إلى مواظبتها على شرب الأشياء الساخنة كالليمون المغلي مع النعناع.

كورونا يحقق انتصارات جماعية على نجوم الإعلام المصري

كورونا حقق انتصارات جماعية على نجوم الإعلام المصري، فكشف حسام حداد مقدم برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة "الحياة" المصرية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية.

وكتب حسام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مساء الخير… يوم الثلاثاء الماضي أجريت مسحة كورونا، والنتيجة ظهرت اليوم الخميس وكانت إيجابية… الأعراض التي أعاني منها بسيطة إلى الآن… أطمئنكم على صحتي وإن شاء الله بعد تمام التعافي أقابلكم من جديد في الحياة اليوم كما تعودنا".

وبعد إصابة حداد سادت شكوك حول إصابة الإعلامية لبنى عسل بفيروس كورونا المستجد، والتي تشاركه في تقديم "الحياة اليوم"، كما طالت شكوك الإصابة بفيروس كورونا نجوم مسلسلات رمضان الذين حلوا ضيوفا على البرنامج في عيد الفطر، ومن أبرزهم ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، محمود حافظ، والمؤلف هاني سرحان، والمخرج حسين المنباوي صناع مسلسل "الفتوة" على الرغم أن البعض أكد تسجيل الحلقات قبل العيد بنحو عشرة أيام.

كما استضاف البرنامج أبطال مسلسل "عمر ودياب" وهم: علي ربيع، مصطفى خاطر، ومحمد محمود، وكذلك الفنان إبراهيم السمان مقدم برنامج "كريزي تاكسي".

وبنفس التوقيت أصيب أحمد الخطيب مقدم برنامج "نفسنة" على قناة "القاهرة والناس" بفيروس كورونا المستجد. وكتب الخطيب عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: الحمد لله على كل شيء... أنا أصبت بفيروس كورونا… أقول ذلك حتى يأخذ كل من قابلني في الأيام الماضية حذره.

وتأكد بنفس التوقيت إصابة المذيعة دينا حويدق مقدمة برنامج "إتس تايم شو" عبر قناة "cbc" بفيروس كورونا، لتثير مخاوف النجم أحمد السقا خاصة وأن زوجته مها الصغير تشارك دينا تقديم البرنامج، كما أصيب أيضا كريم رمزي مقدم برنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت"، والإذاعية مآثر المرصفي الرئيسة السابقة لـ"راديو مصر"، وكذلك الإعلامية ريهام السهلي مقدمة البرامج "إكسترا نيوز"، والتي نقلت إلى أحد مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وخضعت آية عبد الرحمن المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" للعلاج اللازم بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، كما أصيبت أيضا الإعلامية إلهام النمر في التلفزيون المصري والتي تخضع للعلاج من منزلها.

ودخل الإعلامي عمرو صلاح الإذاعي بمحطة "نغم إف إم" المستشفى بعد اكتشاف إصابته، كما تأكد إصابة المذيعة داليا أبو عمر مقدمة البرامج بإذاعة "drn" بفيروس كورونا المستجد.

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