هيا مرعشلي تتعرض لهجوم شديد بعد ظهورها بفستان أبيض قصير

احتفلت الفنانة السورية هيا مرعشلي بعيد ميلادها الـ 23 وسط حضور عدد من الأصدقاء بالإضافة إلى جدتها الفنانة ناهد حلبي.

ونشرت"هيا" مجموعة صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصور ترتدي

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فستانا قصيرا باللون الأبيض، مكشوفا من ناحية الصدر، مما عرضها لموجة من التعليقات والانتقادات والهجوم الشديد، حيث وصف البعض الفستان الذي ظهرت به بـقميص النوم، مُعلقين: "عيد ميلاد ولا صباحية عروس؟"، كما عبر بعض محبيها ومتابعيها عن إعجابهم بإطلالتها البسيطة، ووصفوها بالأميرة.

يذكر ان اسم هيا مرعشلي تم تداوله بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إنتشار أخبار تفيد بخطوبتها من المطرب السوري ناصيف زيتون، الأمر الذي نفاه "ناصيف" لاحقًا خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".