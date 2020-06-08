احتفلت الفنانة السورية هيا مرعشلي بعيد ميلادها الـ 23 وسط حضور عدد من الأصدقاء بالإضافة إلى جدتها الفنانة ناهد حلبي.
ونشرت"هيا" مجموعة صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصور ترتدي
يذكر ان اسم هيا مرعشلي تم تداوله بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إنتشار أخبار تفيد بخطوبتها من المطرب السوري ناصيف زيتون، الأمر الذي نفاه "ناصيف" لاحقًا خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر هيا مرعشلي تتعرض لهجوم شديد بعد ظهورها بفستان أبيض قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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