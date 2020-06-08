غادة عبد الرازق تكشف يوميات حفيدتيها في الحجر الصحي (فيديو)

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمن هذا الفيديو فيديو لحفيداتها يأكلون ذرة ويجلسون في المنزل نظراً للحجر المنزلي.

وكتبت قائلة: "أيام ما كانوا البنات لسه صغيرين يخرجوا يتفسحو دلوقتي خلاص كبروا جوه البيت كورونا فيروس".

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مشاركتها في مسلسل "سلطانة المعز" الذي من بطولتها، ويشارك في بطولته أيضًا كل من محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.