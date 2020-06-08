مادونا بدون كمامة أثناء مشاركتها بمسيرة احتجاجية بلندن.. فيديو وصور

الإثنين 8 يونيو 2020

يحرص كل نجوم العالم علي ارتداء القناع الطبي بمجرد خروجهم من المنزل سواء لخروجهم من أجل شراء احتياجاتهم اليومية أو خلال تنزههم، و بالتأكيد ايضا خلال مشاركتهم في المسيرات الاحتجاجية التي انتشرت في الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته .



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لكن النجمة الوحيدة التي تجاهلت تماما اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا هي النجمة العالمية مادونا و هو ما ظهر بوضوح خلال تواجدها بمسيرة احتجاجية في لندن فلم تهتم مادونا ذات الـ ( 61 عام ) بارتداء القناع الطبي الازم حتي لا تصاب بفيروس كورونا الذي يحصد الأرواح حاليا .

مادونا وسط المحتجين

كما كشفت احدي الصور التي التقطت لمادونا من المسيرة أنها لا تمانع في تبادل القبلات و الاحضان و هو ما قامت به إحدى معجباتها و لم تعترض مادونا علي ذلك ، إضافة الي أن النجمة الشهيرة لم تهتم بفكرة " التباعد الاجتماعي " .

يذكر أن مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات كان مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لإصابة من شهر أكتوبر الماضي ، وهو المشهد الذي فاجأ الملايين من محبيها و عشاقها .