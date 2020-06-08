الحمل لم يمنعها..صوفى تورنر بمسيرة احتجاجية مع جو جوناس بكاليفورنيا

الإثنين 8 يونيو 2020

بالرغم من أن النجمة العالمية صوفي تورنر تعيش واحدة من أصعب فترات حياتها و هي فترة الحمل إلا أنها فضلت المشاركة في الاحتجاجات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت صوفي تورنر ذات الـ ( 24 عام ) بإحدى المسيرات في شمال كاليفورنيا وبصحبتها زوجها النجم العالمي جو جوناس البالغ من العمر ( 30 عام ) و هي ترفع إحدى اللافتات التي تشير إلى أن صمت" بيض البشرة" هو أيضا عنف في إشارة لضرورة أخذ موقف قوى لإنهاء العنصرية النظامية وعنف الشرطة.



من

Advertisements

وقد حرص جو جوناس علي نشر عدد من الصور خلال تواجده مع صوفي وأصدقائهما و ذلك عبر صفحة جوناس الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " .

يذكر أن عددا كبيرا من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية ، و من أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات و هي مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي ، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بير و تايجا و كورتني ستودن وهالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .