فن ومشاهير

الحمل لم يمنعها..صوفى تورنر بمسيرة احتجاجية مع جو جوناس بكاليفورنيا

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الإثنين 8 يونيو 2020

بالرغم من أن النجمة العالمية صوفي تورنر تعيش واحدة من أصعب فترات حياتها و هي فترة الحمل إلا أنها فضلت المشاركة في الاحتجاجات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت صوفي تورنر ذات الـ ( 24 عام ) بإحدى المسيرات في شمال كاليفورنيا وبصحبتها زوجها النجم العالمي جو جوناس البالغ من العمر ( 30 عام ) و هي ترفع إحدى اللافتات التي تشير إلى أن صمت" بيض البشرة" هو أيضا عنف في إشارة لضرورة أخذ موقف قوى لإنهاء العنصرية النظامية وعنف الشرطة.

من الاحتجاجات (1)من 

 

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وقد حرص جو جوناس علي نشر عدد من الصور خلال تواجده مع صوفي وأصدقائهما و ذلك عبر صفحة جوناس الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " .

 

من الاحتجاجات (2)

 

يذكر أن عددا كبيرا من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية ، و من أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات و هي مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي ، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بير و تايجا و كورتني ستودن وهالزي و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .

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