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شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل حقك والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
وجهت الفنانة نوال الزغبى، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة:" لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"لا تخف ابدا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".
نوال الزغبى
وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، قد وجهت رسالة غامضة لجمهورها تتحدث فيها عن الموت وما يسببه هذا الموت من فراق بين الأحبة، وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بكلمات مؤثرة قائلة: " اشبعوا من بعضكم فالموت لا يعطي إنذار، إسألوا عن بعضكم فلا أحدا يعلم متى ستكون آخر مكالمة أو لقاء تحملوا بعضكم لبعض لان الندم لا يعيد الذي رحل".
وكانت قد نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، صورة قديمة لها، ويبدو عليها الاستمتاع بوقتها، وعلقت قائلة: : "الأيام القديمة الذهبية، أشتاق لروتينى الطبيعى".
وفى سياق آخر حرصت نجمة الغناء نوال الزغبى على تهنئة شقيقها مارسيل بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر توجيه رسالة له فى تلك المناسبة من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل إنتسجرام، حين نشرت صورة لهما معاً ثم علقت عليها بكتابة: Happy birthday my backbone"".
وكان عدد من الفنانين اللبنانيين قد طالبوا بإلغاء السنة الدراسية الحالية فى لبنان، وعلى رأسهم الفنانة نوال الزغبى، حيث قالت: "مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام"
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