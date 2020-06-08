شكرا لقرائتكم خبر عن لقى بنت الجيران.. خطوبة حسن شاكوش من فتاة خارج الوسط الفنى والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، منذ ساعات قليلة، صورا للمطرب الشعبى حسن شاكوش، وهو فى جلسة تصوير فى أحد الأماكن المفتوحة، برفقة مصور فوتوغرافيا، وهو المصور الذى أعلن خطوبة حسن شاكوش.

Advertisements وعلق على الصورة،" عملها وخطب بنت الجيران"، حيث هنأه عدد كبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما لم يعلن ينشر حسن شاكوش عبر حسابه على "انستجرام" أى صورة من الخطوبة أو من جلسة التصوير. وينتظر النجم أحمد سعد طرح دويتو أغنية "بيتعملى 100 حساب" الذى يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش والمقرر طرحه خلال الاسبوع المقبل .

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