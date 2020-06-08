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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
نفى المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن إصابة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.
وقال "رمضان" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، إن هاني شاكر يتمتع بصحة جيدة، ولا يشكو من أي مضاعفات صحية خلال الفترة الأخيرة، والأمر ذاته مع أفراد أسرته.
وتابع أن نقيب الموسيقيين، يواصل عمله بشكلٍ طبيعي، ويتابع الملفات المُختلفة، لاسيما في ظل أزمة كورونا، إذ يحرص طوال الوقت على تذليل الصعوبات ومواجهة أي عقبات تواجة أعضاء النقابة.
أكد المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتلقَ أي إصابات لأحد من أعضاءها، بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة.
وأشار "رمضان" إلى أن المطربة رحمة، أعلنت إصابتها هي وأفراد أسرتها بـ"كورونا" عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، وعلى الفور، سعى المجلس للتواصل معها بشأن الوقوف على تفاصيل الأمر وتسهيل مرحلة العلاج، لكنها لم تُجيب على أي اتصالات، على مدار الساعات الماضية، والمجلس فشل في الوصول لها حتى الآن.
وواصل المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن النقيب الفنان هانى شاكر، تواصل مع المسئولين، فى لجنة إدارة أزمة كورونا، للتعرف على خطط الدولة للعودة الأنشطة الفنية خلال الفترة المقبلة فى ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا.
ولفت "رمضان" إلى أن لجنة إدارة أزمة كورونا، طلبت تصورنا حول عودة نشاط "الموسيقيين" بشأن مناقشته ودراسته بشكلٍ جيد، مؤكدًا أنه من المُقرر تقديم المُقترح خلال الساعات المُقبلة.
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