Jun 07, 2020
تبرعت فرقة (بي.تي.إس) الكورية الجنوبية الشهيرة بمليون دولار لحركة ”حياة السود مهمة“ لدعم الاحتجاجات الأميركية ضد وحشية الشرطة.
وكتبت الفرقة المكونة من سبعة أعضاء على حسابها على تويتر يوم الخميس أنها ضد العنصرية والعنف مع وسم “حياة السود المهمة”.
نذكر أن الفرقة الموسيقية كانت علقت في شهر نيسان/أبريل الفائت جولتها العالمية بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وكانت الاحتجاجات الشعبية قد اجتاحت معظم الولايات الاميركية بعد مقتل جورج فلويد في 25 مايو الفائت في مدينة منيابوليس الأميركية بعد أن ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة “بي.تي.إس” تدعم حركة “حياة السود مهمة” بهذا المبلغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.