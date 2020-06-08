فرقة “بي.تي.إس” تدعم حركة “حياة السود مهمة” بهذا المبلغ

تبرعت فرقة (بي.تي.إس) الكورية الجنوبية الشهيرة بمليون دولار لحركة ”حياة السود مهمة“ لدعم الاحتجاجات الأميركية ضد وحشية الشرطة.

وكتبت الفرقة المكونة من سبعة أعضاء على حسابها على تويتر يوم الخميس أنها ضد العنصرية والعنف مع وسم “حياة السود المهمة”.

نذكر أن الفرقة الموسيقية كانت علقت في شهر نيسان/أبريل الفائت جولتها العالمية بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد اجتاحت معظم الولايات الاميركية بعد مقتل جورج فلويد في 25 مايو الفائت في مدينة منيابوليس الأميركية بعد أن ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.