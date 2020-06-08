شكرا لقرائتكم خبر عن اول فيديو من حفل خطوبة المطرب الشعبى حسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لجزء من خطوبة المطرب الشعبى حسن شاكوش، والتى تمت أمس، حيث نشر شاكوش عبر حسابه على انستجرام، صورة من "فوتوسيشن" خضع له مع خطيبته، إلا أن أحد المقاطع انتشر على "السوشيال ميديا"، يظهر به شاكوش يرقص مع خطيبته ويغنيان على أنغام أغنية "عود البطل"، وأغنية "بنت الجيران".



حسن شاكوش وخطيبته



حسن شاكوش

بطل أغنية "بنت الجيران" لم يسلم من الانتقادات التى وجهت له، بسبب التجمع الذى شهده الحفل فى مكان يشبه فيلا، فى غياب الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كما تداول رواد "انستجرام" أيضا، فيديو للفيلا التى شهدها حفل الخطوبة

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وكانت مجموعة من الصور لحسن شاكوش وهو فى جلسة التصوير، قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو فى جلسة تصوير فى أحد الأماكن المفتوحة، برفقة مصور فوتوغرافيا، وهو المصور الذى أعلن خطوبة حسن شاكوش، وعلق على الصورة: "عملها وخطب بنت الجيران"، وهنأه عدد كبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما لم يعلن ينشر حسن شاكوش عبر حسابه على "إنستجرام" أى صورة من الخطوبة أو من جلسة التصوير.

وينتظر النجم أحمد سعد طرح دويتو أغنية "بيتعملى 100 حساب" الذى يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش والمقرر طرحه خلال الأسبوع المقبل.اول فيديو من حفل خطوبة المطرب الشعبى حسن شاكوش