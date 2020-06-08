إليسا تحصل على أجازة من «تويتر»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، بإعلان غيابها من التواصل معهم لفترة من الزمن.
إليسا، لم تكشف سر غيابها عن “تويتر”، واكتفت بالتغريد قائلة: “سأخذ عطلة قصيرة من تويتر، أحبكم جميعا، سأعود قريبًا”.
يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها الأخير والذي قدمته “أون لاين”، عبر تطبيق شاهد VIP، وقدمت خلاله باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، كما قدمت أغنية “وحشتوني” للفنانة الراحلة وردة.
وكانت إليسا، قد طرحت مؤخرًا أغنية “قهوة الماضي” ثاني أيام عيد الفطر، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري.
الفنانة اللبنانية كانت قد أعلنت أن حياتها قبل تفشى كورونا كانت مرتبطة بالعمل بشكل دائم وسفر مستمر الأمر الذي جعلها تفتقد أمور كثيرة بالمنزل لم تتعرف عليها إلا خلال فترة الحجر المنزلي، وفعلت أمور لم تكن تتوقع أنها سوف تقوم بها، مؤكدة أن الحاجة أم الاختراع، وما نمر به حالة مؤقتة وعلينا أن نتأقلم على الوضع الحالي دون الاستسلام لليأس والغضب والضجر، مشيرة إلى أن لبنان وغالبية الدول العربية مرت بأوقات صعبة مثل الحروب.
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