نيرمين الفقي تكشف سر رفضها الزواج حتى الآن.. وتحدد ومواصفات فتى أحلامها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، سر عدم زواجها إلى الآن ومواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الارتباط به.

نيرمين الفقي، قالت خلال لقاء سابق لها مع برنامج “وشوشة”، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إن عروض الزواج التي عرضت عليها لم تكن مناسبة لها وأنه كان يصادف إما أن يكون العريس لا تراه زوجا مستقبليا أو تحب شخص ولا تتسنى لهما الظروف كي يتزوجا أو تحب شخصًا لا يبادلها الشعور.

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وكشفت عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: “عايزة بني آدم يكون محترم ولديه وظيفة محترمة وأن يكون عنده ثقة في نفسه وثقة في المرأة التي يحبها”، مشيرة إلى أن وراء كل امرأة ناجحة زوجًا محبًا ويتمنى لها النجاح وهذا يدل على ثقته بنفسه.

وكان أخر أعمال نيرمين الفقي، في حكاية “ما يطلبه المستمعون” ضمن حكايات الجزء الثالث ‏من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، وشاركها البطولة فيه: رانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، والعمل ‏من ‏تأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.

يأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “أبو العروسة”، والذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، ومدحت صالح، ولاء الشريف، أحمد صيام، وعدد من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وقدمت خلاله شخصية عبير والتي حققت نجاحا كبيرا حيث حازت على إعجاب الجمهور من خلال ادائها.