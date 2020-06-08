مغني المهرجانات حسن شاكوش يحتفل بخطبته على «بنت الجيران».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، بخطبته على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

المصور الفوتوغرافي عمر محمد، نشر صور من حفل الخطوبة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “عملها وخطب بنت الجيران، قريبًا”، ولم ينشر من جلسة التصوير سوى صورة واحدة بصحبة العروس.

وتم تداول صورة أخرى من حفل الخطوبة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكان الملاحظ هو عدم حضور معازيم للحفل وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا.

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يذكر أن أخر أعمال حسن شاكوش كان أغنية “شيكولاتة سايحة” مع المطرب عمر كمال، و الأغنية من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، منتج فني “أمير سامي أبو غالي.

كما قدم أغنية “شارع أيامي”، لمسلسل “البرنس”، والذي قام ببطولته الفنان ممد رمضان، وعرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وحقق حسن شاكوش، قد حقق شهرة واسعة بعد تقديمه أغنية “بنت الجيران”، مع عمر كمال، وبعد فترة ظهرت راقصة شرقية، وادعت أنها كانت زوجة لحسن شاكوش، قبل وصوله للشهرة والنجومية وأنها كانت تتولى الإنفاق عليه وهو الأمر الذي لم يعلق عليه حسن شاكوش.