مايا دياب ترفع القبعة لنقيب الممثلين المصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على توجيه رسالة خاصة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة لتركيب دعامة بالقلب.

مايا دياب، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “‏السلامة والشفاء العاجل لنقيب تُرفع له القبعة، نقيب يحمل همّ الممثلين المصريين كل يوم، ويحاول العمل دون توقّف لمصلحة المهنة في مصر.. المخرج الدكتور الصديق المحبّ والذي أُحب د.أشرف زكي، ألف سلامة عليك.. ويرجّعك لينا أقوى”.

وكانت مايا دياب، قد شاركت في أول عمل مسرحي لها من إخراج الفنان أشرف زكي، والذي حمل اسم “لوكاندة الأوباش”، وعرض العمل للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض، والعمل من بطولة حسن الرداد، ومايا دياب، وماجد المصري، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على.

يذكر أن الفنان أشرف زكي، تعرض لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة، وأمر الطبيب بإدخال زكي لإجراء عملية جراحية، قام فيها بتركيب دعامة في القلب، حيث تعرض الفنان المصري لإجهاد قوي وضغط عصبي لحرصه على متابعة كل ما يتعلق بالفنانين طوال الفترة الماضية سواء على المستوى الشخصي أو الفني، خاصة في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي أثر على حالته الصحية بشكل سلبي.