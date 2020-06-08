ديبيكا بادوكون تتجاهل من يسألها عن وشم على رقبتها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

خلال ترويج لفيمها Chhapaak، سُئلت ديبيكا بادكون عن وشم صديقها السابق الفنان رانبير كابور، الذي ازالته من رقبتها. في هذا الحدث، شوهدت الممثلة في زي هندي تقليدي “ساري” وبلوزة عارية الذراعين.

اشنهر وشم ديبيكا بادكون الذي رسمته برقبتها بينما كانت بعلاقة مع رانبير كابور في بوليوود.وفي تفاعل مع موقع Koimoi. com، أجابت ممثلة Piku على بعض الأسئلة المتعلقة بها وردّت على تقارير إزالة وشم من مؤخرة رقبتها.

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عندما سُئلت ديبيكا عن كيفية إزالة الوشم من رقبتها، لم تقل كلمة واحدة وغمضت عينيها أمام الكاميرا.

وذكرت تثرير صحيفة “هندوستان تايمز” أن الموقف حدث أمام الجميع، عندما كانت ديبيكا بادوكون Deepika Padukone في موجة ترويجية لفيلمها القادم Chhapaak، حيث لعبت دور ضحية هجوم حمض حقيقي حول الفتاة لاكشمي اجاروال Laxmi Agarwal.

ديبيكا بادكون متزوجة الآن من نجم بوليوود رانفير سينغ، وقبل ذلك كانت تواعد رانبير كابور. حاليا، نكتسي علاقتهما حالة من الود والصداقة ويمكن رؤية بوضوح في الأحداث العامة، يواعد رانبير كابور الآن علياء بهات، ويبدو أن الزواج أن زواجهما أصبح قريبا.