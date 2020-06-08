تهديد ابنة عم بريانكا شوبرا بالقتل.. والسبب غريب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أكدت تقارير أن الممثلة ميرا تشوبرا، ابنة عم النجمة العالمية بريانكا شوبرا، هي أحدث ضحية للتصيد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قام متابعو ممثل التيلجو جونيور ان تي ار، بحملة كراهية ضدها، كل ذلك لأنها اعربت عن حبها للممثل ماهيش بابو أكثر من جونيور.

لم يعجب متابعو جونيور بالتعليقات التي أطلقتها ميرا، بعضهم قام بتهديدها بممارسة العنف والقتل، حيث أرسلت في وقت لاحق تغريدة إلى الممثلة سلطت فيها الضوء على سلوك معجبيه.

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وفي التفاصيل، قامت ميرا، التي عملت أيضًا في عدد قليل من الأفلام، بجلسة دردشة مع معجبيها على تويتر، وفي تفاعلها، طُلب منها اختيار ممثلها المفضل في سينما التيلجو، وعندما طلب منها أحدهم وصف الممثل جونيور في كلمة واحدة، كتبت ميرا، “لا أعرفه، لست من المعجبين به”.

تسبب ردها المباشر في غضب بين محبي الممثل الذين دشنوا حملة كراهية ضدها وأصدروا تعليقات مسيئة.

شعرت ميرا بالصدمة من التغريدات، وسألت الممثل في تغريدة: “لم أكن أعلم أنني سأدعى وعاهرة ونجمة إباحية، فقط لأنني أحب ماهيش بابو أكثر منك”. في أثناء اطلاقها تلك التساؤلات عبر تدوينتها، حثهتا المغنية تشينمايي سريبادا على تقديم شكوى إلى الشرطة.