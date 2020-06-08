هل تتجسس ايشواريا راي على هاتف زوجها؟

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
احتفل الزوجان المفضلان في بوليوود أيشواريا راي وأبيشيك باتشان مؤخرًا بعيد زواجهما الثالث عشر في وقت سابق من العام.
في الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو صغير لملكة جمال عالم السابق ووممثلة بوليوود ايشورايا Aishwarya Rai في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر الجانب الحقيقي للممثلة، وعلينا أن نقول أنها ليست سوى زوجة شكاكة.
في أثناء الترويج لفيلم ايشواريا بعنوان Sarabjit، وعندما سُئلت عما إذا كانت قد راجعت رسائل من هاتف زوجها النجم المعروف ابهيشيك باتشان Abhishek Bachchan سرًا، أجابت الممثلة، وعلامات الضحك والسخرية تبدو عليها: ‘أبدً’.
تألقت أيشواريا وأبيشيك في عدة أفلام معًا قبل أن يتزوجا. حتى بعد زفافهما، شوهدا في أفلام مثل جورو ورافان. كان من المتوقع أن يتعاون الزوجان معًا في فيلم Gulab Jamun للمخرج اانوراج كاشاياب Anurag Kashyap لكن المشروع لم يتم.
يُذكر أن شائعات زواج ابهيشيك وايشواريا راي التي على المحك، كانت قد تصدرت عناوين الصحف منذ عامين، وهو الأمر الذي اضطر معه الممثل الى اللجوء الى إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لدحض هذه التقارير المزيفة.
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