مجلة أمريكية تكشف سبب انفصال والد أبناء كورتني كارداشيان عن حبيته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مجلة UsWeekly الامريكية عن السبب وراء انفصال نجم الواقع والصديق السابق لكورتني كارداشيان أكبر شقيقات كارداشيان، سكوت ديسيك عن صديقته صوفيا ريتشي 21 عاما، بعد علاقة عاطفية مشتعلة استمرت ما يقارب الثلاث سنوات.

يقول المصدر ” سيظل سكوت بحالة انجذاب دائم الى حب كورتني، وهذا شيء كان على صوفيا مواجهته حتى قبل أن تصبح جادة معه وقبل توثيق علاقتها به”. مضيفاً “أن مشاعر سكوت ديسك المستمرة تجاه حبيبته السابقة كورتني كارداشيان قد حالت دون استمرار علاقته بصوفيا ريتشي”.

ونقلت المجلة عن المصدر الذي وصفته بالحصري قوله عن انسحاب سكوت: “أصبح من الواضح أكثر أن عائلته مثلت الأولوية القصوى بالنظر إليها، وأن عائلته ستكون أولويته الرئيسية على أي شيء وأي شخص. “

سكوت لديه ثلاثة أطفال من كورتني، هم مايسون 10 أعوام، بينيلوب، 7 أعوام، ورين، 5 أعوام. وقد تواعدا لمدة تسع سنوات من عام 2006 إلى عام 2015.

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وقد أفادت تقارير متداولة أن سكوت وصوفيا اللذين بدأ المواعدة في عام 2017، قد انفصلا عقب دخول سكوت مركز لإعادة التأهيل الشهر الماضي بحثا عن علاج من بعض “الصدمات الماضية”.

وقال مصدر إن “صوفيا لاحظت مدى سوء العلاقة مع حبيبها، لذا أنذرته، فيما بدا أن سكوت لم يبالي، كان أكثر تركيزًا ناحية كورتني وأطفاله منها”. والدليل على ذلك احتفاله مؤخرًا بعيد ميلاده الـ37 بدون صوفيا، وانضم كورتني وأطفالهما الثلاثة اليه بأحد الأماكن المنعزلة.

بعد وقت قصير من انتشار خبر الانفصال، شارك سكوت صورة له على إنستغرام في ولاية يوتا بجوار حمام سباحة. وذيلها بعبارة قد تكون ذات ايحاء في هذا التوقيت “القليل من الماء لا يضر أحدا”.

رغم ذلك، لا يوجد ما يشير إلى ثمة مصالحة بين سكوت وكورتني في الوقت الحالي، ووفقًا للمصدر، تقول مجلة UsWeekly أن سكوت لم يستطع حتى الآن أثبات نفسه لها بعد أن أعطته عددًا من الفرص على مر السنين. وأوضحت المجلة أن حقيقة أن سكوت والد أطفالها الثلاثة قد يجبرها على الاتصال به إلى الأبد