وفاة شقيقة الفنانة المعتزلة صفاء السبع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت مساء اليوم الأحد 7 يونيو وفاء السبع، ابنة الفنان الراحل محمد السبع، وشقيقة الفنانة المعتزلة صفاء السبع.

صفحة جمعية أبناء فناني مصر الراحلين، نشرت على موقع “فيس بوك”، نعى للراحلة جاء فيه: “البقاء لله.. تنعى جمعية أبناء فناني مصر، الأخت والصديقة وفاء السبع، ابنة الفنان القدير محمد السبع، وشقيقة الفنانة صفاء السبع.. خالص العزاء لأسرة المرحومة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن الفنانة صفاء السبع اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ مدة طويلة ومن أبرز أعمالها فيلم “سيداتي آنساني”، ومسلسل “رأفت الهجان”، ومسلسل “البراري والحامول”، وفيلم “تحت التهديد”، وفيلم “بوابة إبليس”، ومسلسل “حارة الشرفا”.

كما أن والدها الفنان الراحل محمد السبع قدم عديد من الأعمال الفنية من أبرزها مسلسل “الإنسان والمجهول”، مسلسل “أبناء ولكن”، فيلم “أريد حلا”، ومسلسل “اللسان المر”.