شكرا لقرائتكم خبر عن "غيب" لـ فضل شاكر تقترب من 4 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت اغنية "غيب" الذى طرحها المطرب فضل شاكر من تحقيق 4 ملايين مشاهدة فى مدة أقل من اسبوع وهى من كلمات محمد رفاعى والحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم ولاقت نجاحا كبيرا وحازت على اعجاب الكثير من الوسط الغنائى فى مصر والوطن العربى.

وتقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن ‏عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانسانى، عن نفسى مش ‏هانساك، روح مش فارقة عندى كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللى ‏انا عشته معاك فى عز ما أنا محتاج وجودك بعدت عنى، وعايزنى ‏أنسى، إزاى يا عمرى يا حتة منى، معقول هاتبعد يا ريت جاوبنى ‏الخوف قاتلنى، لو سهل تنسى أنا عمرى ما أنسى، وغصب عنى يااااه ‏ده اللى افتكرته حبيب بيقولى كله نصيب، آه يا قلبى ده مفيش كلام ‏يتقال، بان كل اللى كان جواك، من جوه أنا شايفك ريحنى جوايا ألف ‏سؤال.‏

أغنية "غيب" التعاون السابع بين فضل شاكر، والشاعر محمد رفاعى، الذى قدمها بشكل مختلف جذب انتباه جمهور فضل الذى ينتظر أغانيه بفارغ الصبر، وبكلمات الاغنية البسيطة كعادة رفاعى فى اعماله استطاع توصيل رسالة الأغنية التى محتواها رومانسية وحب، حيث تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأغانى، منها: "أول ما بشوفك" و"جوايا" و"فاكرنى نسيتك" و"لما بتوحشينى" و"حبيتك" و"مع السلامة"

وأعرب المطرب فضل شاكر مؤخرا عن سعادته بالعمل الجديد "غيب"، متمنيا أن ‏ينال إعجاب جمهوره على امتداد العالم العربى، مؤكدا أن الأعمال ‏القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية، وأضاف ‏ملك الإحساس أن الفريق الفنى يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة، ‏لخمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين فى العالم ‏العربى، وسيتم إطلاقها تباعا خلال العام 2020. ‏

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"غيب" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" ‏وعلى كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى‏، وجميع المتاجر الإلكترونية.‏