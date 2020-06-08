شكرا لقرائتكم خبر عن بنفس الـ"تى شيرت".. أحدث ظهور لهبة مجدى وزوجها المطرب محمد محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هبة مجدى، متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها، مع زوجها الفنان والمطرب محمد محسن، حيث ارتديا الاثنان نفس "التى شيرت"، وهو ما تفاعل معه الجمهور، وأثنوا على إطلالاتهما، التى دائمًا ما تكون مختلفة، حيث لم تعلق هبة مجدى بأى كلمة على الصورة، ولكنها اختارت أن تعبر عن حبها لزوجها وحبيبها محمد محسن برمز القلب الأحمر، حيث علق أحد المتابعين على صورة هبة وزوجها محمد محسن قائلاً: "على رأى راغب علامة أجمل حاجة يا روحى إنك توأم روحى"



هبه مجدى ومحمد محسن

هبه مجدى تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.