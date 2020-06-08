شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا بعد مشاركتها في احتجاجات لندن: أطفالي شعروا بالإثارة أثناء المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما شاركت الفنانة العالمية مادونا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية "لندن"، أكدت النجمة العالمية أن التواجد في المظاهرات كان شرفا عظيما للجميع، مشيرة إلى أن أطفالها شعروا بالإثارة خلال الاحتجاجات.

وقالت مادونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ قليل :"احتجاج سلمي مع "فام" في المملكة المتحدة سرنا من البرلمان إلى 10 داونينج ستريت... لقد كان شرفاً لنا جميعاً أن نكون هناك.. شعر أطفالي بالإثارة لكونهم هناك".

وتجاهلت مادونا تماما اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وهو ما ظهر بوضوح خلال تواجدها بمسيرة احتجاجية في لندن فلم تهتم مادونا ذات الـ ( 61 عام ) بارتداء القناع الطبي الازم حتي لا تصاب بفيروس كورونا الذي يحصد الأرواح حاليا .

مادونا وأطفالها في مظاهرات لندن (1)

كما كشفت احدي الصور التي التقطت لمادونا من المسيرة أنها لا تمانع في تبادل القبلات و الاحضان و هو ما قامت به إحدى معجباتها و لم تعترض مادونا علي ذلك ، إضافة الي أن النجمة الشهيرة لم تهتم بفكرة " التباعد الاجتماعي " .

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يذكر أن مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات كان مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لإصابة من شهر أكتوبر الماضي ، وهو المشهد الذي فاجأ الملايين من محبيها و عشاقها .



مادونا وأطفالها في مظاهرات لندن (2)



مادونا وأطفالها في مظاهرات لندن (3)