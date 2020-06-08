شكرا لقرائتكم خبر عن حسيت بالموت.. كريم قاسم يحكى تجربته مع فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان كريم قاسم، إصابته بفيروس كورونا الخبيث، وظهر كريم عبر فيديو نشر على حسابه الرسمى بمنصة الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام" يسرد فيه ويحكى تفاصيل تجربته مع الإصابة بمرض كوفيد 19. لمعرفة تفاصيل اصابته بفيروس كورونا و الاعراض التي شعر بها وكيف تماثل للشفاء ونصيحته لكل المرضي شاهد الفيديو التالي

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