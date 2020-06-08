شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قالت المذيعة داليا أبو عمر عن تجربة الإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول ظهور لها بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا قالت الإعلامية داليا أبو عمرو: "أنا فى اليوم الـ13 من الإصابة والحمد لله بدأت أتعافى، أنا واحدة من الناس التي اتخذت حذرها جدا، وكنت أعقم نفسى في كل وقت وملتزمة بالكمامة وغسل اليدين ولا أعرف من أين تم نقل الفيروس إلى، ولذلك أحذركم جدا لأن الموضوع غير لطيف بالمرة، الحكاية بدأت معي حينما شعرت بهمدان ثم ارتفاع في درجة الحرارة، ثم أجريت التحاليل وجاءت إيجابية وبدأت مشوار العلاج وأتقدم بالشكر لكل من اهتم وسأل علىّ، وكل من حاول الاطمئنان علىّ مرة أخرى.. اهتموا ولا تخرجوا من المنزل إلا للضرورة".

داليا أبو عمر هى إعلامية ومذيعة مصرية عملت بالعديد من القنوات المصرية، وخاضت تجربتها التمثيلية الأولى ضمن مسلسل "الوحدة"، كما حلّت ضيفة شرف في مسلسل "بعد البداية"، وتقدم "أبو عمر" الآن برنامجًا على يوتيوب باسم "دلعيه يدلعك".

وفى سياق متصل كان الإعلامي كريم رمزى، مذيع قناة "أون تايم سبورت"، أصيب بفيروس كورونا، وطمأن جمهوره على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، بعد أن أجرى المسحة منذ أسبوعين وأظهرت النتيجة إيجابية، بأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من أي مشاكل كبيرة.

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وقال كريم رمزى في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "اكتشفت إصابتي بالمرض يوم الجمعة قبل الماضية، بعد أن شعرت بارتفاع في درجة الحرارة وتكرر الأمر على مدار اليوم بعد ما تناولت خافض للحرارة، وهاتفت طبيب وشرحت له الوضع وقالي لي غالبًا هذه إصابة بفيروس كورونا، و صدمت في البداية، وبعدها قمت بعمل المسحة وظهرت النتيجة إيجابية".

وتابع: "فيروس كورونا مشكلته معي كانت في التوتر فأنا حالتى معقولة وأفضل من غيرى ولم أمر بأعراض الفيروس كاملة فقط ارتفاع في درجات الحرارة وقليل من الألم في الصدر وكحة وضيق تنفس بسيط، لكن لم يأت لى باقى الأعراض مثل الإسهال أو الصداع، لأن فيروس كورونا يختلف من شخص لآخر".

وأضاف: "قمت بعزل نفسى داخل حجرتى في المنزل بشكل جيد إلى حدٍ ما، حتى لا تنتقل العدوى لأفراد أسرتى، وتناولت الأدوية بانتظام، حتى بدأت حالتى في تحسن كبير والتنفس أصبح أفضل وانتهي ارتفاع درجة الحرارة منذ أول يومين، وقمت بعمل أشعة مقطعية علي الصدر وظهرت الحمدلله جيدة، وقمت بعمل المسحة الثانية وانتظر النتيجة للتأكد من سلبية المسحة".

واختتم حديثه: "أنا كنت مثل كل الناس أخشي من عدم وجود دكتور أو مستشفى لتلقي العلاج، لكني كنت علي يقين بأن الله خلق الطب والعلاج، ولو الأطباء عجزوا فيجب علي ألا أفقد الأمل، وكل شخص لديه القدرة علي الجلوس في المنزل وعدم الخروج نهائيا عليه أن يجلس بالمنزل حتي تمر هذه الآيام الصعبة لأن المرض قريب منا جدًا".