شكرا لقرائتكم خبر عن البركة فى جوجل.. تميم يونس يعيد تقديم أغنية "بكلمك مش بترد" بطريقة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يسعى تميم يونس، أحد أشهر "الانفلونسر" على مواقع التواصل الاجتماعى، وصاحب الأفكار الغريبة، إلى تقديم محتوى مختلف، سواء محتوى غنائى كما فعل من قبل فى أغنيتى "انتى أى كلام"، و"سالمونيلا"، واللذين حققا انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال الفيديوهات التى يقوم بتصويرها ونشرها على تطبيقات مثل إنستجرام وتيك توك.

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تميم أعاد تقديم أغنية "بكلمك مش بترد" ليسرا الجندى، والتى انتشرت قبل شهور انتشارا واسعا على تطبيق "تيك توك"، وغناها أغلب الفنانين الذين انضموا إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة، ولكن تميم رأى إعادة تقديمها بشكل مختلف، حيث قام بكتابة الكلمات على تطبيق أو موقع "ترجمة جوجل"، وقام بتفعيل بخاصية الاستماع أو التحدث، مع إيقاع موسيقى ثابت، ليبدو وكأنه توزيع جديدة للأغنية الشهيرة.



تميم يونس



تميم

تميم قدم فى بداية العام أغنية سالمونيلا، وحققت نجاحا كبيرا، كذلك تعرضت لانتقادات لاذعة، بسبب محتوها، لما رآه البعض من أنه يعد إهانة للفتاة أو للمرأة، وحققت حتى الآن أكثر من 43 مليون مشاهدة فى 6 شهور فقط.