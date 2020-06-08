شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد ساخرا من صورة كوميدية له: "أنا كبرت دماغى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته دائما، لا يكل ولا يمل الفنان الكوميدى سليمان عيد من السخرية من نفسه، والتفاعل مع متابعيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقوم بنشر العديد من الصور والفيديوهات، ويقوم بالتعليق عليها بسخرية، وهو ما تكرر اليوم، حيث نشر سليمان عيد صورة بمؤثرات بصرية غيرت من شكل رأسه تماما، وعلق سليمان على الصورة قائلا، "انا كبرت دماغى"



سليمان عيد

آخر ظهور لسليمان عيد على السوشيال ميديا، حينما سخر من "لوك" لاعب آرسنال الانجليزى، أوبامينج، حيث استغل سليمان ظهور أوباميانج، بـ"لوك" جديد، أظهر إلى حد كبير وجود تشابه بينهما بسبب "الصلعة"، ليعلن بعدها عيد انضمامه لصفوف أرسنال ويطالب بتهنئة جمهوره.

ونشر عيد، عبر حسابه على انستجرام، صور أوباميانج خلال تدريبات الجانرز، صحبها بتعليق: "باركولى أنا مضيت لأرسنال".

وكان نجوم فريق أرسنال الإنجليزى، عادوا الشهر الماضى، لخوض التدريبات فى مجموعات صغيرة، للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى تسبب فى إيقاف منافسات الدورى الإنجليزى، منذ منتصف شهر مارس الماضى، وقاد الإسبانى ميكيل أرتيتا، التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذى أصيب به فى وقت سابق، كما ظهر النجم الجابونى بيير أوباميانج، فى تدريبات الجانرز، بشعر رأس كثيف بعد بقائه طويلا فى الحجر المنزلى.