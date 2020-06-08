شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا.. والنجمة تلتزم الصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت شائعات خلال الساعات الماضية حول إصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، وذكر مقربين منها، أن شيرين ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما دفعها للذهاب إلي المستشفي لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمها، إلا أن نتيجة المسحة الأولي جاءت إيجابية وهو ما جعل شيرين وأسرتها تشعر بالخوف من هذا الفيروس اللعين لتطلب أسرتها القيام بعمل مسحة ثانية وهي المسجة التي جاءت نتيجتها سلبية وهي ما جعل شيرين واسرتها يشعرون بالإرتياح إلا أنه وحتي تتأكد شيرين من الأمر قامت بعمل مسحة ثالثة لتكون هي الفيصل ولكن لا تزال نتيجة المسحة لم تظهر بعد.

”الخليج 365” حاول الإتصال بها لكنها ألتزمت الصمت تماما حتى الآن، مما جعل البعض يتساءل حول حقيقية عزلتها هل بسبب أزمتها العائلية الأخيرة أم أنها لا قدر الله تعانى من توابع الفيروس، و"الخليج 365" تتمنى للنجمة الكبيرة السلامة دائماً.

وحاول ”الخليج 365” أيضا التواصل مع زوجها المطرب حسام حبيب للوقوف علي حقيقة الأمر وعدم الإستناد فقط علي مصدر مقرب منها إلا أنه لم يرد هو الأخر، وكذلك شقيقها محمد عبد الوهاب ومديد أعمالها أيمن نابيلون.

ويبدو أن عام 2020 يحمل لشيرين عبد الوهاب العديد من العثرات، حيث أكد شهود العيان أن هناك أزمة نشبت بين شيرين عبد ‏الوهاب وحسام حبيب بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب، ووصلت إلى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، إلا أن الزوجان خرجا على حسابتهما الشخصية ‏ونفيا تلك الأخبار.‏

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ونفى حسام حبيب صحة ما تداوله البعض بشأن وجود خلافات مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، مغردًا: ‏‎"‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎"‎‏.‏

كما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ‏‏"قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش ‏مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".‏

لكن شهود العيان أكدوا استعانة شيرين عبد الوهاب بالنجم أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حسام حبيب، ونجح سعد فى الصلح بين ‏الزوجين، وغادر الرحاب وقد تصالح ‏الزوجان، فهل تسعى شيرين لنفى ‏الأزمة بعد الصلح مع حسام حبيب؟