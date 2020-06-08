شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس فوتوسيشن خطوبة حسن شاكوش بأحد فنادق القاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب الشعبى حسن شاكوش بخطوبته فى أحد الفنادق القاهرة، حيث خضع مع خطيبته إلى جلسة تصوير، وسط غياب الأهل والأصدقاء، حيث اقتصر الأمر على وجود شاكوش وخطيبته والمصور فقط، حيث ظهر شاكوش فى مجموعة من الفيديوهات التى نشرها المصور، وهو يغنى معه، وأيضا نشر كواليس الـ"فوتوسيشن"، حيث ارتدى حسن شاكوش قميصا أبيض، فيما ارتدت عروسته فستان "سيلفر".



حسن شاكوش والمصور الفوتوجرافي

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من جلسة التصوير

وكانت مجموعة من الصور لحسن شاكوش وهو فى جلسة التصوير، قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو فى جلسة تصوير فى أحد الأماكن المفتوحة، برفقة مصور فوتوغرافيا، وهو المصور الذى أعلن خطوبة حسن شاكوش، وعلق على الصورة: "عملها وخطب بنت الجيران"، وهنأه عدد كبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما لم يعلن ينشر حسن شاكوش عبر حسابه على "إنستجرام" أى صورة من الخطوبة أو من جلسة التصوير.



أُثناء جلسة التصوير



جانب من جلسة التصوير

وينتظر النجم أحمد سعد طرح دويتو أغنية "بيتعملى 100 حساب" الذى يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش والمقرر طرحه خلال الأسبوع المقبل.