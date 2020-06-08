يسرا: مبحبش أضرب وطلبت من حلا نعمل مشهد ضرب القلم مرة واحدة ولكن اتكرر 6 مرات

وأضافت يسرا، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنها كانت فرحة بالشباب الصغار من الممثلين، قائلة: "مبحبش أضرب وكان لازم أضرب حلا بالقلم، وقولتلها هعمله مرة واحدة عشان ميتكررش وكررنا المشهد 6 مرات".

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.