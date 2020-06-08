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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس أغنية محمد رمضان الجديدة "كورونا فيروس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور النجم محمد رمضان بلهفة أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، والتى أعلن عنها قبل أيام، ونشر على مدار الأيام الماضية، صورا من الكليب.
ونشر قبل قليل، صورة جديدة من كواليس الأغنية، وعلق عليها، "قريبا"، حيث يروج رمضان لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، التى يوعى فيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطرق الوقاية التى تتركز فى الأساس على ضرورة غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى.
محمد رمضان من الكليب الجديد
رمضان نشر صورة عبر "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا و الاغنيه يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، حيث من المقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يويتوب، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة و كتبت "عسل".
وسبق أن نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يبدو أنها من كواليس أغنية "كورونا فيروس"، معلقا عليها: "هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح".
يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.
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