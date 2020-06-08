شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر لتركى آل الشيخ : فتحت نفسي للعب كره القدم مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين، على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والذى نشر عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة قديمة للفنان هانى شاكر مع فريق النصر السعودى.

وعلق قائلا، "الفنان الكبير هانى شاكر فى زيارة لنادى النصر السعودى عام 1975 واتمرن مع الفريق.. وصلت لي من صديق عزيز ... تحية لـ النقيب الفنان الكبير هاني شاكر"، ليرد عليه هانى شاكر قائلا، "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ الصوره الجميله اللى نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مره اخرى"



هانى شاكر على انستجرام

من جانبه قال شاكر في أحد المداخلات التليفزيونية أن الجميع فى مركب واحد بسبب أزمة كورونا علينا التكاتف والتفكير فى سبل للعبور من الأزمة التى تعصف بالعالم، مشدداً على أن الإجراءات الصحية والاحترازية التى تتبعها مصر فى مواجهة فيروس كورونا، لا يحدث فى دول أوروبية، وتابع: "اللى بيحصل فى مصر لا يحدث فى دول أوروبية متقدمة".

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ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الصرخة التى يوجهها إلى رئيس الحكومة والدكتور حسام حسنى المسئول عن لجنة مكافحة كورونا، تهدف للحفاظ على الموسيقيين المصريين، الذين أضطر بعضهم إلى ترك "المهنة"، سعياً وراء لقمة العيش، وتابع: "لدينا موسيقيين اشتغلوا شغلانات تانى غير الموسيقى علشان لقمة العيش ودى كارثة.. ومصر بلد الفن والفنانين والموسيقيين درة الفن المصرى الذين يجب أن نحافظ عليهم".