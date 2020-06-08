شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى "البرنس".. هيثم نبيل يستعد لطرح " كانت غلطة " من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هيثم نبيل لطرح أولي أغنيات ألبوم الجديد، والتي تحمل اسم "كانت غلطة"، وهي من ألحانه، وكلمات سارة سعيد، وتوزيع حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه شهر المقبل علي يوتيوب.

وتعاون المطرب هيثم نبيل مؤخرا مع النجم محمد رمضان فى 7 أغنيات من كلماته وألحانه بمسلسل "البرنس"، تولى غناءها المطرب أحمد سعد، عدا واحدة فقط تغنيها الطفلة ملك محمد، حيث لاقت هذه الأغانى نجاحا كبيرا بين الجماهير، خاصة أغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة ملك، ضمن أحداث الحلقة التاسعة عشر.

مسلسل "البرنس" التي عرض على قناتى dmc و dmc دراما في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان، بعدة أغانى بصوته.